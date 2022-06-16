«Не на что пересаживать!»: Экс-депутат ГД позлорадствовал насчет чиновников на «Ладах»

Переход российских чиновников на российские же автомобили невозможен чисто технически, так как машин из полностью российских компонентов не существует, возмутился в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее предложил пересадить чиновников на автомобили отечественного производства - в частности, на «Ладу». Об этом министр заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Начнем с того, что пересаживать не на что, конвейеры стоят! Мы не можем, к сожалению, собрать якобы отечественный автомобиль, потому что он оказался отнюдь не отечественным. В нем очень много импортных компонентов – в частности, «мозги», то есть блок управления работой двигателя, нам поставляла фирма Bosch, она сейчас не поставляет этот блок. Силуанов исходит из того, что АвтоВАЗ продолжает успешно работать. Если бы это было так, ну, может быть, можно было обсуждать. Ну а поскольку он успешно не работает, он не может без помощи выпускать даже элементарный автомобиль Lada, то говорить не о чем. Здесь нет предмета разговора!», - объяснил автоэксперт.