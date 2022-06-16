«Не на что пересаживать!»: Экс-депутат ГД позлорадствовал насчет чиновников на «Ладах»
Российские автомобили не могут работать без импортных составляющих, а их скоро не будет, предположил в эфире НСН экс-депутат Вячеслав Лысаков.
Переход российских чиновников на российские же автомобили невозможен чисто технически, так как машин из полностью российских компонентов не существует, возмутился в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков.
Глава Минфина Антон Силуанов ранее предложил пересадить чиновников на автомобили отечественного производства - в частности, на «Ладу». Об этом министр заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Начнем с того, что пересаживать не на что, конвейеры стоят! Мы не можем, к сожалению, собрать якобы отечественный автомобиль, потому что он оказался отнюдь не отечественным. В нем очень много импортных компонентов – в частности, «мозги», то есть блок управления работой двигателя, нам поставляла фирма Bosch, она сейчас не поставляет этот блок. Силуанов исходит из того, что АвтоВАЗ продолжает успешно работать. Если бы это было так, ну, может быть, можно было обсуждать. Ну а поскольку он успешно не работает, он не может без помощи выпускать даже элементарный автомобиль Lada, то говорить не о чем. Здесь нет предмета разговора!», - объяснил автоэксперт.
Силуанов отмечал, что такая мера обозначила бы готовность государства взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить спрос.При этом Лысаков предположил, что предложение министра продиктовано более практическими соображениями, но иными, однако и в этом случае шансов на успех мало.
«Может, это его предложение появилось по другой причине. На самом деле крупные чиновники передвигаются на иномарках российской сборки, в том числе автомобили Mercedez, BMW. И вот как раз на эти автомобили скоро не будет ни расходников, ни запасных частей. Расходники – это фильтры, жидкости, тормозные колодки. Обслуживать достаточно дорогие иномарки, которыми и пользуются в основном российские чиновники, скоро будет невозможно. Может быть, поэтому господин Силуанов заранее предлагает пересесть на Lada? Видимо, он надеется, что Минпромторг под руководством Дениса Мантурова, и локализация, которая нам была обещана и за которую были заплачены наши бюджетные деньги в виде преференций западным автомобильным компаниям и льгот, должна быть достаточно высокой. У китайцев за 2 года локализация достигает 80%. А у нас за многие годы составляет 30-40%. Наши автомобили состоят на 30-40% из наших компонентов. Если он рассчитывает, что мы сможем заместить иностранные блоки управления, и при этом условии пересадить на них наших чиновников, то тогда в таком ключе рассуждать можно. Но само по себе предложение сделать таким образом привлекательными российские товары – это из области фантастики, не вижу никакой логики и здравого смысла», - отметил он.
Кроме того, эксперт указал на неудачный эксперимент по смене автомобилей на отечественные в эпоху мэра Москвы Юрия Лужкова.
«В то время качество российских автомобилей было настолько низкое, что больше времени тратилось на их подготовку к работе, ремонт и так далее. У нас отечественных автомобилей не было и нет. Были «Москвич», «Волга», но это за гранью цивилизации. С учетом развития техники это глубокое-глубокое прошлое. А автомобиль Lada или Жигули – это, как известно, итальянский Fiat. Мы его гнали, не меняя практически ни дизайна, ни начинку, несколько десятилетий. Поэтому про отечественные автомобили лучше не говорить, это легенда, как оказалось сейчас, когда мы даже элементарную «Ладу» выпустить не можем без помощи иностранных компаний! Отечественный – это тот, что собирают полностью в стране, которая его сконструировала. Поэтому если вдруг пересадить наших чиновников на отечественные автомобили, то риск тот же самый остается, что и при Лужкове. Это такие популистские предложения, которые рассматривать нет смысла. Руководство страны должно ездить на наших машинах, это вопрос престижа. Сейчас выпущен отечественный премиум-автомобиль Aurus, который якобы является отечественным, но он тоже наполовину состоит из импортных компонентов. Я ожидаю с определенным злорадством того дня, когда всех их надо будет обслуживать, а обслуживать будет нечем. Потому что он такой же отечественный, как и Lada», - подытожил экс-депутат.
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