Выпуск легковых автомобилей в России за год вырос в два раза

В августе произведено 49,6 тысячи автомобилей. Это в два раза больше, чем годом ранее, и на 20,7% больше, чем в июле текущего года.

За январь-август в РФ произведено 294 тысячи легковых машин, уточнило ведомство.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша накануне заявил, что завод Volvo в регионе возобновит работу до конца 2023 года, а в следующем выйдет на полную мощность, отмечает «Радиоточка НСН».

