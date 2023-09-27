Выпуск легковых автомобилей в России за год вырос в два раза
27 сентября 202319:59
Производство легковых автомобилей в августе 2023 года выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщает Росстат.
В августе произведено 49,6 тысячи автомобилей. Это в два раза больше, чем годом ранее, и на 20,7% больше, чем в июле текущего года.
За январь-август в РФ произведено 294 тысячи легковых машин, уточнило ведомство.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша накануне заявил, что завод Volvo в регионе возобновит работу до конца 2023 года, а в следующем выйдет на полную мощность, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru