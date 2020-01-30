Выплаты для льготников и пособия вырастут с 1 февраля на 3%

Ряд денежных пособий будут проиндексированы с 1 февраля на 3%, сообщает министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Повышение будет произведено в соответствии с индексом потребительских цен. По данным Росстата, этот показатель в декабре 2019 года к декабрю годом ранее составил 103%.

Увеличатся, в частности, ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза и России, Героям Труда, подрастут пособия на погребение, страховые выплаты от несчастных случаев на производстве и некоторые другие компенсации. Например, ежемесячные и ежегодные выплаты инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.