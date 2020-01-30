Выплаты для льготников и пособия вырастут с 1 февраля на 3%
Ряд денежных пособий будут проиндексированы с 1 февраля на 3%, сообщает министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Повышение будет произведено в соответствии с индексом потребительских цен. По данным Росстата, этот показатель в декабре 2019 года к декабрю годом ранее составил 103%.
Увеличатся, в частности, ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза и России, Героям Труда, подрастут пособия на погребение, страховые выплаты от несчастных случаев на производстве и некоторые другие компенсации. Например, ежемесячные и ежегодные выплаты инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.
Как сообщает Ura.ru, аналогичная индексацию выплат в том же размере будет произведена для военных и силовиков. Председатель правительства Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.
Впрочем, как отмечает Газета.ру, по существу прибавка окажется несущественной. В денежном выражении индексация в среднем будет проведена на суммы от 50 до 500 рублей. Таким образом, с поправкой на постоянный рост цен на товары и услуги это своего рода компенсация за низкий уровень жизни.
При этом, с 1 февраля произойдут и обратные процессы. Так, подорожает проезд в московском метро. Стоимость одной поездки увеличится на два рубля.
Теперь при использовании карты «Тройка» придется заплатить не 38 рублей, а 40. Также возрастет стоимость и одноразовой поездки по «Единому» — до 57 рублей.
Кроме того, больше станут платить водители-грузоперевозчики. 2 рубля 20 копеек за километр, вместо нынешних 2 рубля 4 копеек. Рост стоимости затрат на перевозку грузов в итоге повлияет на конечную цену товаров и продуктов питания в сторону подорожания.
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