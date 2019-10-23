Призрачные доходы. Что Росстат нашёл в карманах россиян?

«Являясь очень бедными и зарабатывая крайне мало, так, что хватает только на еду, одежду и коммунальные платежи, люди, тем не менее, платят 13-процетный налог. 30% отдают на социальное обеспечение, 20% с них берется при покупках — НДС, налог на имущество физлиц (он пока меленький, но растет в бешенном темпе). И, наконец, налог на автомобиль. Получается, что очень много денег люди отдают. Если бы эти деньги были в их кармане, то улучшили бы их положение. На эти деньги они смогут купить стиральные машины, мебель, недвижимость. Было бы хорошо, если бы молодые семьи получали налоговые льготы. Может, не в виде живых денег: средства могут накапливаться на покупку жилья на специальном счете», — считает собеседник НСН.

Ранее Минфин заявил о падении доходов граждан России в 2020-2022 годах. Это связано с выплатой процентов по кредитам, которые растут быстрее зарплат. Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН заявил, что рост потребности займов среди населения говорит об обострении массовой бедности, на что должны обратить внимание федеральные власти.

«Это очень тревожный сигнал для руководства страны. На самом деле у нас средний класс, который может себе позволить и питаться, и учить детей, и покупать одежду, и предметы длительного пользования, составляет не больше 17-18 процентов. Остальные граждане ведут борьбу за выживание. Последние несколько лет эта массовая бедность обострилась, и поэтому возникла именно такая проблема», — разъяснил академик.

Ранее стало известно, что практически половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, однако сталкиваются с трудностями при покупке товаров так называемого длительного пользования.

