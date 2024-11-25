Вылов рыбы в России к середине ноября упал на 8,2% год к году
Вылов рыбы в России по состоянию на 18 ноября оказался на 8,2% меньше к той же дате 2023 года. Объём добытой рыбы составил 4,45 миллиона тонн, информирует Федеральное агентство по рыболовству.
Основная часть улова пришлась на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн. Там выловлено 3,391 миллиона тонн. Небольшая прибавка по добыче зафиксирована по минтаю, сельди, сардинам иваси, спад – по треске, камбале.
Вылов тихоокеанских лососей разных пород составил 235,4 тысячи тонн. К 2022 году падение составило 13,5%. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», показатели по лососевым сопоставляются по четным и нечетным годам в соответствии с жизненным циклом основного вида – горбуши. При этом к 2023 году объем вылова упал на 61,3%.
Ранее поставщики рыбной продукции уведомили торговые сети о повышении цен на широкий перечень морепродуктов на 15–20%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru