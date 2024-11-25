Вылов рыбы в России к середине ноября упал на 8,2% год к году

Вылов рыбы в России по состоянию на 18 ноября оказался на 8,2% меньше к той же дате 2023 года. Объём добытой рыбы составил 4,45 миллиона тонн, информирует Федеральное агентство по рыболовству.

Основная часть улова пришлась на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн. Там выловлено 3,391 миллиона тонн. Небольшая прибавка по добыче зафиксирована по минтаю, сельди, сардинам иваси, спад – по треске, камбале.