«Лучше не дергаться»: Россиян призвали не избавляться от доллара
На данный момент покупка валюты является более выгодным решением, чем обращение к депозитам, заявил НСН Владимир Шевченко.
На данный момент треть российского банковского сектора уже находится под санкциями США, что осложнило проведение долларовых безналичных платежей, сообщил в беседе с НСН аналитик банковской сферы, главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко.
Ранее власти США расширили антироссийский санкционный список, включив в него около 100 физических и юридических лиц. Под рестрикции попали Газпромбанк, БКС-банк, ДОМ.РФ, банк «Центрокредит», банк «Итуруп», банк «Синара» и другие кредитные организации. Шевченко допустил, что есть три пути выхода из сложившейся ситуации.
«Сейчас происходит бег с препятствиями – санкции настигают нас, а мы пытаемся придумать новый ход. США ввели блокирующие санкции, отключив некоторые банки от долларовой системы, теперь не могут проводить долларовых безналичных платежей. Прежде санкции были введены против 50 банков, теперь к ним добавилось еще 50 банков, под санкциями треть банковской системы. Из оставшихся 200 не все имеют валютную лицензию. Допустим, у банков с валютной лицензией, которые не находятся под санкциями, мало клиентов. Скорее всего, к ним будут перетекать клиенты из других банков. Также возможна раздача Центробанком валютных лицензий тем банкам, которые их не имеют, но и не под санкциями. Третий вариант – смягчение условий, соблюдение которых необходимо, чтобы открыть банк. Допустим, Сбер откроет маленький дочерний "банчок", ЦБ тут же наделит его валютной лицензией. Это позволит Сберу через этот маленький "банчок" проводить платежи», - сказал он.
Как добавил Шевченко, россиянам, которые приобретали доллар, не стоит торопиться избавляться от валюты. Более того, даже с учетом нынешнего курса можно задуматься о его покупке, и это решение в долгосрочной перспективе может оказаться выгоднее депозитов.
«Я бы не избавлялся от доллара, если есть рублевый денежный поток и деньги сейчас не нужны. Сегодня доллар стоит 100, а завтра вдруг станет 120, послезавтра 150, а через полгода 200. Избавляться от него нецелесообразно. Простому человеку, у которого нет счета для торговли на бирже, лучше не дергаться. Если есть доллары – пусть будут. Если есть свободные рубли – есть смысл купить доллары. Сейчас ставки по депозитам 20% в год. Вы положили сегодня 100 рублей, через год получили 120 рублей. А если вы купите сегодня доллар по 100, а через год он будет 150, выгода больше. Однако наверняка предсказать, что будет через год, решительно невозможно. Но ожидать, что доллар снизится до 50 не стоит», - заключил он.
Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев сообщил «Радиоточке НСН», что экономически целесообразный курс доллара сегодня – порядка 150-160 рублей за доллар и приход к таким цифрам лишь вопросом времени.
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