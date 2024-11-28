«Лучше не дергаться»: Россиян призвали не избавляться от доллара

Как добавил Шевченко, россиянам, которые приобретали доллар, не стоит торопиться избавляться от валюты. Более того, даже с учетом нынешнего курса можно задуматься о его покупке, и это решение в долгосрочной перспективе может оказаться выгоднее депозитов.

«Я бы не избавлялся от доллара, если есть рублевый денежный поток и деньги сейчас не нужны. Сегодня доллар стоит 100, а завтра вдруг станет 120, послезавтра 150, а через полгода 200. Избавляться от него нецелесообразно. Простому человеку, у которого нет счета для торговли на бирже, лучше не дергаться. Если есть доллары – пусть будут. Если есть свободные рубли – есть смысл купить доллары. Сейчас ставки по депозитам 20% в год. Вы положили сегодня 100 рублей, через год получили 120 рублей. А если вы купите сегодня доллар по 100, а через год он будет 150, выгода больше. Однако наверняка предсказать, что будет через год, решительно невозможно. Но ожидать, что доллар снизится до 50 не стоит», - заключил он.

Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев сообщил «Радиоточке НСН», что экономически целесообразный курс доллара сегодня – порядка 150-160 рублей за доллар и приход к таким цифрам лишь вопросом времени.

