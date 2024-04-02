Россиян предупредили о долгах на дебетовых картах из-за овердрафта
Одна из особенностей дебетовых карт, которую стоит учитывать тем, кто хочет иметь несколько видов «пластика» — это овердрафт, функция, при наличии которой клиент может совершать платежи на большую сумму, чем та, которая находится на счете. Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова в разговоре с AIF.Ru.
Она отметила, что это является возможностью уводить баланс «в минус». По словам Белянчиковой, когда у пользователя несколько дебетовых карт с возможностью овердрафта, то следить приходится за всеми.
«У клиента образуется ссудная задолженность, которая потребует оплаты процентов, а по дебетовым картам они обычно высоки. Главное — если вы вдруг пропустили возникновение такой задолженности, то ее непогашение в установленный срок испортит вашу кредитную историю», - сказала Белянчикова.
По ее словам, когда овердрафт запрещен и нет возможности уйти «в минус», пользователь не окажется в ситуации, когда случайно сам большим платежом допустил отрицательный баланс и не заметил этого.
Ранее кандидат экономических наук Андрей Бунич в разговоре с НСН рассказал, что правильная пропаганда закона о самозапрете на кредиты позволит обезопасить население от мошенников и снизит долговую нагрузку россиян, передает «Радиоточка НСН».
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