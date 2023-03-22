Выдача потребкредитов в России сократилось в феврале до 880 тысяч
Количество выданных в России потребительских кредитов в феврале этого года составило 880 тысяч, это меньше, чем в январе на 4,1%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число выданных потребкредитов снизилось на 29,8%. По данным НБКИ, самое большое количество потребкредитов в феврале этого года было выдано в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что семь из десяти россиян готовы сами себе поставить запрет на выдачу кредитов. При этом генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в эфире НСН заявлял, что кредитные каникулы нужны всем россиянам. Однако, указывал он, после их завершения есть риск не выдержать накопленную нагрузку.
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