Выдача потребкредитов в России сократилось в феврале до 880 тысяч

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число выданных потребкредитов снизилось на 29,8%. По данным НБКИ, самое большое количество потребкредитов в феврале этого года было выдано в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что семь из десяти россиян готовы сами себе поставить запрет на выдачу кредитов. При этом генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в эфире НСН заявлял, что кредитные каникулы нужны всем россиянам. Однако, указывал он, после их завершения есть риск не выдержать накопленную нагрузку.

