Ефимов: Москва с начала года одобрила льготные инвесткредиты шести предприятиям

Московский фонд промышленности и предпринимательства с начала года одобрил инвестиционные льготные кредиты шести столичным предприятиям, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Общая сумма займов составила 8,8 миллиарда рублей, отметил он. Льготные кредиты предоставляют с марта 2022 года в рамках антикризисной борьбы.



По словам Ефимова, помощь получили производители лекарств, продуктов питания и строительных конструкций. При этом ставка по кредитам в июле прошлого года была снижена в три раза – с девяти до трех процентов.



Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что московским предприятиям доступны более 20 механизмов системной поддержки. Он добавил, что особой популярностью у заводов пользуются льготные кредиты для реализации инвестпроектов.



Порядок получения льготных кредитов упрощен с февраля. Теперь при оформлении займов организациям не нужно выполнять требования по объему выручки от промышленно-производственной деятельности, а также по численности персонала прошлых лет.

