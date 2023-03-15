Ефимов: Москва с начала года одобрила льготные инвесткредиты шести предприятиям

Московский фонд промышленности и предпринимательства с начала года одобрил инвестиционные льготные кредиты шести столичным предприятиям, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общая сумма займов составила 8,8 миллиарда рублей, отметил он. Льготные кредиты предоставляют с марта 2022 года в рамках антикризисной борьбы.

По словам Ефимова, помощь получили производители лекарств, продуктов питания и строительных конструкций. При этом ставка по кредитам в июле прошлого года была снижена в три раза – с девяти до трех процентов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что московским предприятиям доступны более 20 механизмов системной поддержки. Он добавил, что особой популярностью у заводов пользуются льготные кредиты для реализации инвестпроектов.

Порядок получения льготных кредитов упрощен с февраля. Теперь при оформлении займов организациям не нужно выполнять требования по объему выручки от промышленно-производственной деятельности, а также по численности персонала прошлых лет.

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ФОТО: Владимир Ефимов
ТЕГИ:Экономика Москвы
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