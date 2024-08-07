Доходы против инфляции: В России зафиксировали снижение уровня потребления
Минэкономразвития фиксирует снижение потребительской активности населения, при этом Росстат сообщает о росте доходов россиян.
Темпы потребительской активности россиян в первой половине 2024 года существенно замедлились. Если в феврале показатель составлял 9,8%, то уже в июне – всего 5,6%, пишет РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития и расчеты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
При этом еще в третьем квартале 2023 года показатель составлял 12,6%, таким образом, ко второму кварталу 2024 года он замедлился почти в два раза, акцентирует внимание издание.
ДОХОДЫ РАСТУТ
По данным Росстата, прирост сбережений во втором квартале 2024 года достиг почти 1,9 трлн руб. — против 1 трлн руб. в первом квартале и 1,4 трлн во втором квартале 2023 года. По итогам 2023 года 7,2% доходов населения было направлено на сбережения, тогда как за первое полугодие 2024 года — 6%. Однако во втором квартале 2024 года доля доходов, направляемая на сбережения, составила 7,4%, следует из данных Росстата.
Растут на фоне замедления потребительской активности и доходы населения. Как сообщает Росстат, реальные располагаемые денежные доходы россиян во втором квартале 2024 года выросли на 9,6%, что стало рекордной динамикой, как минимум, с 2014 года. Дефицит кадров приводит к росту зарплат, размещения денег на депозитах на фоне текущих ставок. Также, по данным Минэкономразвития, за первое полугодие 2024 года роста доходов от собственности составил в годовом выражении 28,4%.
Объединенное кредитное бюро (ОКБ) также информировало, что в мае 2024 года банки одобрили россиянам 3,04 миллиона кредитов наличными на 618,16 миллиарда рублей. Для сравнения, в мае 2023 года было выдано выдали 3,07 миллиона кредитов на 688,13 миллиарда рублей. При этом «Скоринг Бюро» сообщило, что в июне средний лимит по кредитным картам, выданным банками россиянам, увеличился до 109,2 тысячи рублей в июне 2024 года.
ИНФЛЯЦИЯ НЕ ОХЛАЖДАЕТ
Заместитель начальника экономического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Елена Никотина сообщила «Газете.Ru», что в июне 2024 года темпы роста потребительского спроса в Центральной России замедлились, но оставались выше среднероссийских.
«Сохранение повышенного спроса позволяет переносить в цены издержки, возросшие в том числе из-за сложностей с логистикой и удорожания импортных компонентов. Из-за проблем с международными расчетами предприятия увеличили запасы сырья и запчастей для обеспечения бесперебойной работы», — сказала она.
Как рассказал НСН экс-глава ЦБ Сергей Дубинин, спрос в России можно назвать повышенным, именно это приводит к росту цен. Поэтому последнее повышение ключевой ставки от 16% до 18%, является «символическим жестом».
«Инфляция будет сохраняться на том же уровне. Люди будут думать, что дальше инфляция будет расти, поэтому будут стремиться покупать сейчас, пока не подорожало. Это может продолжаться достаточно долго. Если инфляция станет выходить за пределы, например, достигнет двузначных значений, тут уже появляется риск для экономического роста. Рост цен на уровне 10-12% не будет пока катастрофой. Повышение ключевой ставки может только изменить стремление людей сберегать деньги. Ставки по вкладам будут высокими, люди немного отложат деньги и не будут их так лихорадочно тратить, но это не факт», - пояснил он.
По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, при этом нельзя утверждать, что население активнее направляет средства на сбережения.
«По нашим расчетам, которые основаны на динамике нормы сбережения, получается, что в этом году норма сбережения снижается. Если бы норма сбережений оставалась такой же высокой, как в прошлом году, то с учетом больших процентов в банках прирост сбережений должен был быть еще сильнее», — пояснила она РБК.
По мнению эксперта, инфляционные риски и инфляционные ожиданий переключают население на поддержку потребления. Однако главный макроэкономист управляющей компании «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин, напротив, отмечает, что рост годовой инфляции до 9,1% к июлю 2024 года мог негативно повлиять на динамику потребительских расходов.
Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку — с 16% до 18% годовых. Регулятор объяснил решение тем, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России, передает «Радиоточка НСН».
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