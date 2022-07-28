ВВП России в июне снизился на 4,9%

Снижение ВВП России в июне составило 4,9% в годовом сравнении после снижения на 4,3% в мае, сообщает Минэкономики.

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За второй квартал 2022 года показатель снизился на 4,0% в годовом выражении. В июне экономическая активность поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности и сохранением положительной динамики в сельском хозяйстве, отмечает министерство.

В отраслях обрабатывающей промышленности ситуация разнится: фармацевтика и производство строительных материалов выросли на 16,5% и 2,3% соответственно, а в экспортно ориентированных отраслях и отраслях со значительной долей промежуточного импорта увеличился спад.

Санкции могут привести экономику России к спаду от 6,4 до 11,5% в 2022 году в зависимости от разных сценариев развития кризиса, говорится в исследовании экспертов РАНХиГС. В оценках были учтены введенные санкции против России со стороны Евросоюза, США, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Канады и Австралии.

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ФОТО: pxhere.com
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