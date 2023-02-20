ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%

ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%, следует из данных Росстата.

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По первой оценке, ВВП России за прошлый год составил в текущих ценах 151 455,6 миллиарда рублей.

На снижение ВВП, отмечает Росстат, повлияло сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в ряде отраслей, в частности, в оптовой и розничной торговле, водоснабжении, организации сбора и утилизации отходов и так далее.

При этом сообщается, что некоторые отрасли продемонстрировали рост индекса. В их числе оказались сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, строительство и так далее.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала прогноз о будущем российской экономики.

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ФОТО: РИА Новости
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