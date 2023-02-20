ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%
ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%, следует из данных Росстата.
По первой оценке, ВВП России за прошлый год составил в текущих ценах 151 455,6 миллиарда рублей.
На снижение ВВП, отмечает Росстат, повлияло сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в ряде отраслей, в частности, в оптовой и розничной торговле, водоснабжении, организации сбора и утилизации отходов и так далее.
При этом сообщается, что некоторые отрасли продемонстрировали рост индекса. В их числе оказались сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, строительство и так далее.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала прогноз о будущем российской экономики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- В «Красной поляне» из-за угрозы схода лавин закрыли все горнолыжные трассы
- ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%
- У сопровождавших Байдена журналистов забрали телефоны
- США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи
- Росстат оценил спад экономики РФ в 2022 году меньше, чем в пандемию
- ЧВК «Вагнер» заявила о проблемах с рекламой
- Губернатор Ленобласти организует подчинённым экскурсии в колонии и СИЗО
- В Белоруссии в ДТП с маршруткой погибли 11 человек
- Собянин: Москва увеличит количество пилотных испытаний программы тестирования инноваций
- Зеленский заявил, что союз России и Китая может привести к мировой войне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru