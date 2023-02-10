Набиуллина дала прогноз о будущем российской экономики
Банк России прогнозирует начало роста динамики ВВП в середине текущего года, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.
Она отметила, что поквартальная динамика уже проявляет положительную динамику в третьем и четвертом кварталах.
"Что касается динамики ВВП, то поквартальная динамика квартал к кварталу уже положительна в третьем и четвертом кварталах. Если говорить о годовых показателях, то, на наш взгляд, в положительную область ВВП перейдет в середине этого года", - сказала Набиуллина.
Ранее глава регулятора заявила о уменьшении вероятности снижения ключевой ставки, сообщает НСН.
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