Набиуллина дала прогноз о будущем российской экономики

Она отметила, что поквартальная динамика уже проявляет положительную динамику в третьем и четвертом кварталах.

"Что касается динамики ВВП, то поквартальная динамика квартал к кварталу уже положительна в третьем и четвертом кварталах. Если говорить о годовых показателях, то, на наш взгляд, в положительную область ВВП перейдет в середине этого года", - сказала Набиуллина.

Ранее глава регулятора заявила о уменьшении вероятности снижения ключевой ставки, сообщает НСН.

