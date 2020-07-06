ВВП России в 2020 году упадет до минимума за 11 лет

ВВП России в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума, но в 2021-2022 годах будет восстанавливаться умеренными темпами, сообщается в докладе Всемирного банка.

Под влиянием глубокого спада мировой экономики, спровоцированного пандемией COVID-19, ВВП сильно снижается.

Ожидается, что по итогам 2020 года совокупное потребление домохозяйств сократится на 4,9%, а валовые инвестиции в основной капитал – на 8%. По данным Всемирного банка, отрицательный рост отразится на многих секторах: на добыче полезных ископаемых, на промышленном производстве, на обрабатывающем и транспортном секторах, сообщает Ura.ru

Эксперты Всемирного банка считают, что при отсутствии второй волны пандемии экономика может начать восстанавливаться, причем основным двигателем ее роста будет потребление домохозяйств.

«В краткосрочной перспективе вызванная пандемией рецессия приводит к резкому росту безработицы», - сообщил Апурва Санги, главный экономист Всемирного банка по России.

Ранее эксперты в эфире НСН рассказали о снижении уровня бедности в России и о зарплатных ожиданиях россиян.

