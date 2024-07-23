Ввоз китайских автомобилей через Дальний Восток вырос в 7 раз

По словам начальника Уссурийской таможни Алексея Кузьмина, за шесть месяцев таможенники оформили 3 267 автомобилей. Согласно данным, в целом грузооборот, который проходит через пропускные пункты Уссурийской таможни, в январе-июне текущего года также значительно возрос — в автомобильных пропускных пунктах он увеличился на 32%, до 1,1 млн тонн, а в железнодорожных — на 12%, до 6,2 млн тонн.

Ранее таксист-блогер Егор Рябков в разговоре с НСН отметил, что сейчас в такси все больше китайских автомобилей, которые не славятся своей надежностью, но других авто за разумные деньги на российском рынке пока нет, передает «Радиоточка НСН».

