Ввоз китайских автомобилей через Дальний Восток вырос в 7 раз
В первом полугодии 2024 года ввоз автомобилей из Китая в РФ через пункты пропуска в Приморском крае увеличился в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).
По словам начальника Уссурийской таможни Алексея Кузьмина, за шесть месяцев таможенники оформили 3 267 автомобилей. Согласно данным, в целом грузооборот, который проходит через пропускные пункты Уссурийской таможни, в январе-июне текущего года также значительно возрос — в автомобильных пропускных пунктах он увеличился на 32%, до 1,1 млн тонн, а в железнодорожных — на 12%, до 6,2 млн тонн.
Ранее таксист-блогер Егор Рябков в разговоре с НСН отметил, что сейчас в такси все больше китайских автомобилей, которые не славятся своей надежностью, но других авто за разумные деньги на российском рынке пока нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru