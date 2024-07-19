Продажи подержанных автомобилей в России выросли на 10%
За шесть месяцев текущего года в России было продано 5 164 подержанных электромобиля. Об этом сообщило агентство «Автостат».
Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года продажи увеличились на 10%. Отмечается, что почти 60% рынка таких транспортных средств пришлось на марки Tesla и Nissan.
Так, долю Nissan составили 37%, Tesla — 21%. Кроме того, хорошо продаются китайские Hongqi и Zeekr, а также немецкий Volkswagen.
Ранее сообщалось, что с начала 2024 года средневзвешенная стоимость нового легкого автомобиля на российском рынке выросла на 14% и достигла 3,16 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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