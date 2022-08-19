Нефть подешевела более чем на два процента из-за опасений инвесторов

Афганистан в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из России мог бы предложить Москве полезные ископаемые и сухофрукты. Об этом ранее заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.

При этом глава афганского Минпромторга заявлял, что Кабул планирует закупить у Москвы около 1 млн баррелей нефти и готов рассмотреть вариант бартерной торговли.

