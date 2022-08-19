Нефть подешевела более чем на два процента из-за опасений инвесторов
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2% из-за опасений инвесторов, сообщает РИА Новости.
Глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен объяснил, что сейчас на цены больше влияния оказывают макроэкономические факторы.
По его словам, центральные банки сейчас продолжают вводить меры по снижению инфляции, убивая спрос путем повышения ставок, что влияет на замедление экономического роста.
Афганистан в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из России мог бы предложить Москве полезные ископаемые и сухофрукты. Об этом ранее заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.
При этом глава афганского Минпромторга заявлял, что Кабул планирует закупить у Москвы около 1 млн баррелей нефти и готов рассмотреть вариант бартерной торговли.
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