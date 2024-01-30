ВЦИОМ: Россияне готовы назвать сбережениями сумму от 500 тысяч рублей

С 2013 года минимальный размер финансовой подушки в представлениях россиян вырос в три с половиной раза. Десять лет назад аналогичный показатель составлял 143 314 рублей. Новый опрос показал, что, по версии мужчин, средний размер сбережений составляет 691,1 тысячи рублей. Женщины-респонденты чаще называли сумму почти в два раза ниже — около 365 тысяч рублей.

Также размер накоплений варьируется в зависимости от возраста участников опроса. Наиболее «требовательными» оказались россияне от 35 до 44 лет, они чаще выбирали около 667 тысяч рублей. Респонденты до 25 лет отдавали предпочтение меньшей сумме, оценивая сбережения в 258 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что около 24% россиян имеют источник пассивного дохода. Чаще всего люди отдают предпочтение банковским вкладам, инвестируют в ценные бумаги или сдают в аренду недвижимость, оборудование и автомобили, передает «Радиоточка НСН».

