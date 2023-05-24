ВЦИОМ: почти у половины россиян и их родственников есть кредиты

46% россиян и их родственников имеют кредиты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 28% респондентов заявили о наличии одного займа, 11% - двух, около 3% граждан имеют три кредитных займа, а 4% респондентов более трех.

При этом 51% респондентов сообщили, что у них нет кредитных займов.