ВЦИОМ: почти у половины россиян и их родственников есть кредиты
46% россиян и их родственников имеют кредиты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 28% респондентов заявили о наличии одного займа, 11% - двух, около 3% граждан имеют три кредитных займа, а 4% респондентов более трех.
При этом 51% респондентов сообщили, что у них нет кредитных займов.
Аналитики ВЦИОМ отмечают, что кредитная активность россиян росла в период с 2009 по 2017 год, так как процент тех, у кого в семье были кредиты, увеличился с 26% до 58%.
Центральный банк ранее установил более строгие ограничения на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru