Вторую ветку «Силы Сибири» достроит компания Геннадия Тимченко
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности заявил НСН, что никаких сложностей строительство этого участка не вызовет.
Подрядчиком для строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири» в Китай по решению «Газпрома» стал «Стройтранснефтегаз», принадлежащий Геннадию Тимченко и его партнерам. РБК уточняет, что речь идет об участке длиной около 800 км между Ковыктинским месторождением в Иркутской области и Чаяндинским в Якутии. Стоимость контракта — около 160 млрд руб.
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН отметил, что это технически не самая сложная работа, газопровод уже функционирует.
«Последний участок подразумевает подключение к Якутскому центру газодобычи Иркутского. Газ по "Силе Сибири" уже идет из России в Китай, газопровод уже построен. И когда мы говорим о достройке, говорим о подключении новых месторождений к действующей трубе, там особых сложностей не должно возникнуть», - заявил собеседник НСН.
Ранее компания «Стройтранснефтегаз» построила три участка «Силы Сибири»: от Чаяндинского месторождения до города Ленска, от Ленска до компрессорной станции «Салдыкельская», и участок между станциями «Салдыкельская» и «Олекминская».
«Не столь важно, какая компания достроит, в целом проблем там нет, участок сухопутный. Вопрос только, кому деньги за подряд достанутся. В техническом плане проблем нет. Сейчас "Газпром" меняет структуру распределения подрядов. Он хочет сделать свое дочернее подразделение таким дочерним подрядчиком, которое будет заниматься строительством полного цикла, то есть сдавать объекты под ключ. "Газпром" будет постепенно переходить на подобные работы», - подытожил Игорь Юшков.
«Стройтранснефтегаз» является одной из крупнейших подрядных организаций «Газпрома» и генеральным подрядчиком по благоустройству Чаяндинского месторождения.
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