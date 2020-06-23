Вторую ветку «Силы Сибири» достроит компания Геннадия Тимченко

Подрядчиком для строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири» в Китай по решению «Газпрома» стал «Стройтранснефтегаз», принадлежащий Геннадию Тимченко и его партнерам. РБК уточняет, что речь идет об участке длиной около 800 км между Ковыктинским месторождением в Иркутской области и Чаяндинским в Якутии. Стоимость контракта — около 160 млрд руб.



Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН отметил, что это технически не самая сложная работа, газопровод уже функционирует.

«Последний участок подразумевает подключение к Якутскому центру газодобычи Иркутского. Газ по "Силе Сибири" уже идет из России в Китай, газопровод уже построен. И когда мы говорим о достройке, говорим о подключении новых месторождений к действующей трубе, там особых сложностей не должно возникнуть», - заявил собеседник НСН.