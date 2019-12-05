«Сила Сибири-2». Россия газанет в Китай через Монголию

Глава государства поручил экспертам окончательно изучить технико-экономическое обоснование нового газового проекта и доложить руководству трех стран. «Сроки жесткие - в течение полугода все обсчитать и выдать предложения», - сообщил журналистам вице-премьер Алексей Гордеев.

Россия и Китай рассматривали маршрут через Монголию, так называемый западный вариант, с начала 2000-х годов, однако из-за многочисленных минусов к его реализации не приступали до сих пор. До последнего времени предполагалось, что второй газопровод из России в Китай пойдет по другому маршруту. Ранее Пекин выступал против транзита через Монголию, но сейчас, как отметил Путин, именно КНР сообщила, что предпочла бы такой вариант. По словам вице-премьера Гордеева, изменение маршрута газопровода более не обсуждается.

О необходимости строительства второй и даже третьей нитки «Силы Сибири» говорилось, в частности, сразу после запуска первого газопровода из России в Китай, работе которого буквально в минувший понедельник торжественно дали старт Владимир Путин и Си Цзиньпин. Китай, да и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона испытывают все больший дефицит энергоресурсов. Их потребности будут только расти. По оценке, которую приводил в эфире НСН президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, сегодня потребности одного только Китая приближаются к 200 миллиардов кубометров, а к 2025 году достигнут примерно 400 млрд.

Транзит через Монголию является альтернативным маршруту, который рассматривался изначально: через горный Алтай в восточные области Китая. Этот проект часто подвергался серьезной критике из-за сложностей в его технической реализации, экологических проблем и высокой стоимости. Маршрут через Монголию более протяженный, но проходит в основном по степным районам, где строительство вести проще, а значит, дешевле. Кроме того, он позволит напрямую доставить российский газ в густонаселенные районы Китая.

Проектирование магистрали, как предполагается, займет до двух лет, а строительство - еще четыре-пять. За это время России предстоит разработать ресурсную базу для поставок, которой сейчас нет. В качестве таковой называются как еще не освоенные месторождения Восточной Сибири и Ямала, так и уже работающие западно-сибирские.

