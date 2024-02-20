ВТБ запланировал получить ₽100 млрд прибыли от заблокированных активов

В 2024 году ВТБ намерен активизировать работу с замороженными из-за санкций активами на ₽900 млрд, банк надеется получить от них ₽100 млрд прибыли, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Отмечается, что одна из схем — продажа таких активов банкам с избытком заблокированных пассивов. Вторая стратегия — судебная. Так, ВТБ уже подал в российские суды иски о взыскании средств со своих европейских «дочек».