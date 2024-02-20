ВТБ запланировал получить ₽100 млрд прибыли от заблокированных активов

В 2024 году ВТБ намерен активизировать работу с замороженными из-за санкций активами на ₽900 млрд, банк надеется получить от них ₽100 млрд прибыли, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Отмечается, что одна из схем — продажа таких активов банкам с избытком заблокированных пассивов. Вторая стратегия — судебная. Так, ВТБ уже подал в российские суды иски о взыскании средств со своих европейских «дочек».

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Напомним, что банк попал под западные санкции в феврале 2022 года – почти сразу после начала российской военной операции на Украине.

В Евросоюзе в ближайшие дни легализуют использование процентных доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На днях глава ЕК заявила, что доходы от замороженных активов РФ будут использованы для производства оружия для Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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