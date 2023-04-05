ВТБ сообщил о рекордных убытках за прошлый год
5 апреля 202311:06
Убыток ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам прошлого года составил рекордные 612,6 миллиарда рублей, годом ранее была зафиксирована прибыль в 327,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
В компании заявили о «беспрецедентных» сложностях и вызовах из-за санкций.
«Мы стали первой мишенью для максимально возможных санкций, что привело к фиксации очень значительных убытков», - сказал представитель ВТБ Дмитрий Пьянов.
При этом текущий год банк планирует окончить с рекордной прибылью.
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru