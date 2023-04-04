СМИ: с российского рынка могут уйти до 30 банков

По итогам 2023 году из России могут уйти 25-30 банков. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов рейтингового агентства АКРА.

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Причиной возможного ухода финансовых организаций аналитики назвали сложности в российской экономике. Также эксперты указали на продажу иностранными компаниями бизнеса в РФ.

По мнению АКРА, по итогам 2023 года Россию могут покинуть больше банков, чем в 2022-м. В прошлом году с рынка РФ ушли 12 финансовых организаций.

С началом апреля российские банки начали тестировать цифровой рубль. С его помощью можно оплачивать покупки и совершать переводы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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