СМИ: с российского рынка могут уйти до 30 банков

Причиной возможного ухода финансовых организаций аналитики назвали сложности в российской экономике. Также эксперты указали на продажу иностранными компаниями бизнеса в РФ.

По мнению АКРА, по итогам 2023 года Россию могут покинуть больше банков, чем в 2022-м. В прошлом году с рынка РФ ушли 12 финансовых организаций.

С началом апреля российские банки начали тестировать цифровой рубль. С его помощью можно оплачивать покупки и совершать переводы, передает «Радиоточка НСН».

