СМИ: с российского рынка могут уйти до 30 банков
По итогам 2023 году из России могут уйти 25-30 банков. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов рейтингового агентства АКРА.
Причиной возможного ухода финансовых организаций аналитики назвали сложности в российской экономике. Также эксперты указали на продажу иностранными компаниями бизнеса в РФ.
По мнению АКРА, по итогам 2023 года Россию могут покинуть больше банков, чем в 2022-м. В прошлом году с рынка РФ ушли 12 финансовых организаций.
С началом апреля российские банки начали тестировать цифровой рубль. С его помощью можно оплачивать покупки и совершать переводы, передает «Радиоточка НСН».
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