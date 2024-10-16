ВТБ: Рынок вкладов к концу года может достичь рекордных 56 триллионов рублей

«По нашей оценке, в конце года ставки по накопительным продуктам могут увеличиться еще в среднем на 1–1,5 п.п», - сказал он в разговоре с «Известиями».

Так, в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%. Наибольшую долю в пассивах занимают сбережения в нацвалюте. По оценке ВТБ, их общий объем в РФ в конце года превысит 52,6 триллионов рублей, прирост составит 29% (годом ранее – 26%).

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в условиях высокой ключевой ставки посоветовал россиянам хранить деньги на рублевых вкладах. Также депутат рекомендовал иметь «подушку безопасности», которой хватит на два-три месяца, передает «Радиоточка НСН».

