Депутат Аксаков рекомендовал россиянам хранить деньги на рублевых вкладах

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в условиях высокой ключевой ставки посоветовал россиянам хранить деньги на рублевых вкладах. Об этом парламентарий заявил в интервью РИА Новости.

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«В настоящее время... сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах», — указал Аксаков.

Также депутат рекомендовал иметь «подушку безопасности», которой хватит на 2-3 месяца. Часть денег можно разместить на вкладе и снять их при необходимости. По словам Аксакова, если эта задача решена, россияне могут решиться на инвестиции на фондовом рынке. При этом гражданам нужны знания о работе этого механизма, инструментах и рисках.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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