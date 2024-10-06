Аксаков: Весной 2025 года в силу вступит закон о жилищно-накопительных вкладах

Закон об «альтернативной ипотеке» вступит в силу с весны 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Он добавил, что закон будет принят к концу 2024 года. По словам Аксакова, с помощью жилищно-накопительных вкладов россияне смогут собрать деньги для первоначального взноса по ипотеке.

Депутат уточнил, что по условиям договора, банк будет брать деньги вкладчика, начисляя проценты и направляя накопленные средства на оплату выбранного гражданином жилья. Финучреждение также сможет направить средства на оплату доли клиента в собственности.

Депутат Аксаков рекомендовал россиянам хранить деньги на рублевых вкладах

При этом для россиян сохранится повышенное страховое покрытие по вкладам. Это позволит уверить граждан в надежности указанного инструмента. Воспользоваться новым видом вкладов смогут только физлица со значительным сроком действия — один год.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Госдуме предложили запустить ипотеку для студентов на льготных условиях.

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ФОТО: Инвестиционный портал Москвы
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