«Метриум»: Банки приостанавливают выдачу ипотеки по программам господдержки

Банки на неопределенный срок остановили выдачу ипотек по программам «Семейная ипотека» и «Господдержка – 2020». Об этом сообщили в компании «Метриум» со ссылкой на банки-партнеры.

Предполагается, что ограничения могут продлиться до принятия правительством России антикризисных мер.

Отмечается, что сделки по стандартным программам уже были приостановлены или сильно ограничены. Так, ВТБ до 5 марта включительно закрыл сделки по одобренным заявкам. При этом новые обращения рассматриваются с учетом текущего уровня рыночных ипотечных ставок.

Изменения также вступили в силу в «АльфаБанке», «Газпромбанке», «Открытии», «Промсвязьбанке» и в некоторых других компаниях.

В «Метриум» утверждают, что на прошлой неделе многие банки подняли рыночные ставки до 15-19% годовых.