«Метриум»: Банки приостанавливают выдачу ипотеки по программам господдержки

Банки на неопределенный срок остановили выдачу ипотек по программам «Семейная ипотека» и «Господдержка – 2020». Об этом сообщили в компании «Метриум» со ссылкой на банки-партнеры.

Предполагается, что ограничения могут продлиться до принятия правительством России антикризисных мер.

Отмечается, что сделки по стандартным программам уже были приостановлены или сильно ограничены. Так, ВТБ до 5 марта включительно закрыл сделки по одобренным заявкам. При этом новые обращения рассматриваются с учетом текущего уровня рыночных ипотечных ставок.

Изменения также вступили в силу в «АльфаБанке», «Газпромбанке», «Открытии», «Промсвязьбанке» и в некоторых других компаниях.

В «Метриум» утверждают, что на прошлой неделе многие банки подняли рыночные ставки до 15-19% годовых.

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Основатель и совладелец Группы «Родина» Владимир Щекин считает, что текущая ключевая ставка ЦБ закрывает возможность кредитования населения и бизнеса. Он отметил, что в условиях санкций и закрытия внешних рынков промышленных товаров Россия не сможет развиваться при таком дорогом кредите. В этом случае, по его мнению, люди не будут брать ипотеки, а девелоперы не смогут реализовать свои проекты.

По неофициальным данным, власти собираются запустить субсидированную ипотеку под 12% годовых. По словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки, это «будет разумным решением в текущих условиях». При этом она подчеркнула необходимость неограниченного лимита по кредитам, размер которого с учетом текущих цен на жилье должен составлять более 15 миллионов рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:КредитыГосподдержкаБанкиИпотека
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