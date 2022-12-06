ВТБ подвергся крупнейшей за все время кибератаке
ВТБ подвергается беспрецедентной DDoS-атаке из-за рубежа, сообщила пресс-служба кредитной организации. Отмечается, что системы банка работают в штатном режиме, однако возможны временные затруднения в работе приложения «ВТБ Онлайн».
В пресс-службе банка сообщили, что эта кибератака стала крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка. Ее цель – причинить неудобства клиентам банка, затруднив работу банковских сервисов.
В банке также отметили, что большинство запросов к сервисам банка в ходе атаки сгенерированы с зарубежных сегментов интернета.
В конце октября Сбербанк рассказал о крупнейшей в своей истории кибератаке.
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