Сбербанк рассказал о крупнейшей в своей истории кибератаке

«Недавно мы выдержали крупнейшую атаку, которая происходила 7 октября, когда по заранее подготовленному плану с очень длительной подготовкой, была спланирована специальная операция, специальная DDOS-атака, в которой участвовало не менее 104 тысяч хакеров, которую вели с инфраструктуры, расположенной в зарубежных государствах, численностью не менее 30 тысяч устройств», — сообщил Кузнецов.

По словам зампреда правления Сбербанка, атака длилась 24 часа 7 минут. Во время кибератаки финансовая организация не фиксировала никаких перебоев.

Кузнецов добавил, что в текущем году Сбербанк выдержал не менее 470 хакерских атак: это больше, чем все атаки за последние семь лет.

