Украинский политик рассказал об «афере века» с российским газом

Руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», занимающей второе место в Раде, Артем Марчевский заявил об «афере века» с ценами российского газа в эфире телеканала NewsOne.

Марчевский заявил, что цена газа для Украины составляет примерно 9,8 гривны, но в 2019 году еще один украинский политик Виктор Медведчук договаривался о прямых поставках газа со скидкой 25%.