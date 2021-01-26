Украинский политик рассказал об «афере века» с российским газом
Руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», занимающей второе место в Раде, Артем Марчевский заявил об «афере века» с ценами российского газа в эфире телеканала NewsOne.
Марчевский заявил, что цена газа для Украины составляет примерно 9,8 гривны, но в 2019 году еще один украинский политик Виктор Медведчук договаривался о прямых поставках газа со скидкой 25%.
Он связал высокую цену газа с тем, что его покупают «через какие-то прокладки» в Словакии. Марчевский заявил, что на самом деле газ не прогоняют в Словакию и обратно, поэтому такая схема является “аферой века”, считает политик
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