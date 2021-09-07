«Банки не бездельники». Финансисты не ожидают роста банкротства из-за кредитов

«Банкротству кредитных организаций это никак не грозит. Банки тоже не бездельники, достаточно трезво оценивают финансовую ситуацию каждого заемщика. Я бы не сказал, что будет массовый рост просрочек. Если у нас не будет очередной волны кризиса, сокращений персонала, потому что в основном пандемия затрагивает "человекоемкие" сферы экономики, то нет, роста банкротств не будет. Да, будет рост просрочек, но он будет контролируемым», - подчеркнул он.

Мехтиев заявил, что необеспеченные потребкредиты гораздо выгоднее банкам, чем остальные виды кредитов, поэтому финансовые организации не намерены от них отказываться.

«Банк России признал в своих документах, что большинство мер ограничения выдачи необеспеченных кредитов и займов не работают. Ограничения приводят к тому, что банкам нужно резервировать больше собственного капитала, собственных средств. Но выдают-то в основном те организации, у которых слишком много прибыли и капитала, поэтому получается, что выдачи только растут. Необеспеченные потребительские кредиты гораздо более выгодны, чем все остальные виды кредитования, которые сейчас возможны. Остальные виды кредитования могут быть убыточными. Банки их поддерживают на плаву, но компенсируют маржой из потребительского кредитования», - объяснил Мехтиев.

Разрешение выдавать ипотеку с 18 лет увеличит закредитованность россиян, заявил юрист по банкротству и недвижимости Денис Бутовичев Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее «Сбербанк» снизил возраст выдачи ипотеки с 21 года до 18 лет.

