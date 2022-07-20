«Всё импортное»: Промышленники предупредили о проблемах с производством текстиля

«Интерес к российским производителям текстиля вырос. Сегодня сети ищут замены и в том числе на внутреннем рынке. Но для того, чтобы российскую одежду активнее покупали, нужно больше производить. А чтобы больше производить, нужно иметь больше денег и сырья. Если этого не делать, то масштабного результата не будет, потому что на смену придут те, кто тоже производит, и логистика постепенно заменится. А если мы хотим действовать быстро и качественно, то нужны серьезные программы», - указал Разбродин.

Также он рассказал, что большинство оборудования и сырья в текстильной и легкой промышленности – зарубежные. Член правления РСПП подчеркнул, что оборудование можно будет закупить у «дружественных» стран, в то время как вопрос с сырьем нужно решать грамотно.

«От зарубежного оборудования текстильная промышленность зависит практически на 100%. Почти все современное и технологическое оборудование в нашей отрасли импортное. Также много импортных комплектующих и сырья. Например, хлопковая пряжа импортная на 100%. Та же история и по химическим волокнам – закупаем 60-70%. В Советском Союзе мы выпускали определенный вид оборудования сами, то есть выпускать мы его можем. Вопрос в том, что имеет смысл делать, а что нет. Мы совершенно спокойно можем закупать оборудование у тех, кто с нами работает. Но вопросы сырья надо грамотно решать, это очень важно», - резюмировал Разбродин.

В России с начала спецоперации приостановили работу большинство известных европейских сетевых магазинов одежды: H&M, Mango, крупнейший fashion-ретейлер Inditex, в который входят бренды Massimo Dutti, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear и Oysho, а также японский Uniqlo.

