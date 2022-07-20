«Всё импортное»: Промышленники предупредили о проблемах с производством текстиля
Оборудование для текстильной промышленности на 100% импортное, так же, как большинство комплектующих и сырья, отметил в эфире НСН Андрей Разбродин.
Текстильной промышленностью в России никто не занимался 30 лет, поэтому отечественное производство занимает всего 18-20% от общего объема рынка, рассказал президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член правления РСПП РФ Андрей Разбродин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне ретейлер H&M решил окончательно уйти с российского рынка. Компания отметила, что это связано с «текущими операционными проблемами и непредсказуемым будущим». Андрей Разбродин отметил, что на сегодняшний день российские бренды вряд ли смогут занять нишу уходящих компаний.
«Поскольку отраслью 30 лет никто серьезно не занимался, то наше собственное производство в среднем занимает 18-20% от общего объема рынка. Соответственно, если мы хотим занимать на рынке 40-50%, то нужны меры развития, а не поддержания. Если ты имеешь 50%, то можно запустить дополнительные мощности. Тогда их быстро можно нарастить в том случае, когда, в частности, H&M и Zara уходят. А когда мощностей есть всего на 18%, то это не больше 7-8%», - сказал Разбродин.
По его словам, чтобы российскую одежду начали активно покупать, необходимо производить гораздо больше продукции. Разбродин отметил, что если не выйти на масштабное производство, то российские бренды не смогут занять нишу уходящих компаний.
«Интерес к российским производителям текстиля вырос. Сегодня сети ищут замены и в том числе на внутреннем рынке. Но для того, чтобы российскую одежду активнее покупали, нужно больше производить. А чтобы больше производить, нужно иметь больше денег и сырья. Если этого не делать, то масштабного результата не будет, потому что на смену придут те, кто тоже производит, и логистика постепенно заменится. А если мы хотим действовать быстро и качественно, то нужны серьезные программы», - указал Разбродин.
Также он рассказал, что большинство оборудования и сырья в текстильной и легкой промышленности – зарубежные. Член правления РСПП подчеркнул, что оборудование можно будет закупить у «дружественных» стран, в то время как вопрос с сырьем нужно решать грамотно.
«От зарубежного оборудования текстильная промышленность зависит практически на 100%. Почти все современное и технологическое оборудование в нашей отрасли импортное. Также много импортных комплектующих и сырья. Например, хлопковая пряжа импортная на 100%. Та же история и по химическим волокнам – закупаем 60-70%. В Советском Союзе мы выпускали определенный вид оборудования сами, то есть выпускать мы его можем. Вопрос в том, что имеет смысл делать, а что нет. Мы совершенно спокойно можем закупать оборудование у тех, кто с нами работает. Но вопросы сырья надо грамотно решать, это очень важно», - резюмировал Разбродин.
В России с начала спецоперации приостановили работу большинство известных европейских сетевых магазинов одежды: H&M, Mango, крупнейший fashion-ретейлер Inditex, в который входят бренды Massimo Dutti, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear и Oysho, а также японский Uniqlo.
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