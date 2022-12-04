Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ запланирована на 1 февраля

«Договорились, что следующая встреча пройдет у нас 1 февраля - JMMС (министерский мониторинговый комитет - прим. НСН), а министерская встреча в июне следующего года», - пояснил вице-премьер РФ.

Новак также заявил о готовности стран ОПЕК+ при необходимости провести внеочередную встречу для корректировки ситуации на рынке. По словам политика, в жтом нет необходимости, потому что российская сторона подтвердила решения, принятые два месяца назад.

Ранее о том, что заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на 1 февраля, сообщал источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров. Мониторинговый комитет объединяет восемь стран из 23 участвующих в соглашении ОПЕК+: Россию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэлу и Казахстан.