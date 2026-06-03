Капитана задержанного Францией танкера Tagor поместили под стражу

Французские власти поместили под стражу капитана задержанного танкера Tagor. Об этом со ссылкой на посольстве РФ во Франции сообщает РИА Новости.

Макрон заявил о задержании шедшего из России танкера Tagor

В дипмиссии указали, что капитан является гражданином России. В МИД Франции было направлено требование незамедлительно предоставить к нему консульский доступ.

«И обеспечить его скорейшее освобождение», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание Францией нефтяного танкера Tagor «граничит с пиратством», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Российское ПосольствоАрестРоссиянеФранция

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