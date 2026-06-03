Капитана задержанного Францией танкера Tagor поместили под стражу
Французские власти поместили под стражу капитана задержанного танкера Tagor. Об этом со ссылкой на посольстве РФ во Франции сообщает РИА Новости.
В дипмиссии указали, что капитан является гражданином России. В МИД Франции было направлено требование незамедлительно предоставить к нему консульский доступ.
«И обеспечить его скорейшее освобождение», - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание Францией нефтяного танкера Tagor «граничит с пиратством», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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