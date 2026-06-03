Капитана задержанного Францией танкера Tagor поместили под стражу

Число погибших в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР увеличилось до восьми Новый премьер-министр Венгрии готов оказать посредническую помощь для урегулирования на Украине В МИД России прокомментировали присутствие немецких и американских делегациях на ПМЭФ Додон: Молдавии экономически более выгодно сотрудничество с Россией, чем с ЕС Власти США ликвидировали трансграничный наркотуннель