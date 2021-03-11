Путин заявил о преодолении Россией экономического спада

По его словам, России удалось снизить риски вложений в свою экономику. Кроме того, реформы последних лет и новые возможности позволили не ужесточать макроэкономическую политику в условиях кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил о последовательном уходе России от долларовой зависимости. Заслуженный экономист РФ, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров к беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что независимость России от доллара вряд ли возможна, но защищать экономику от внешних шоков необходимо: американская валюта не гарантирует устойчивость.



