«Всеядный доллар»: Экономист объяснил искусственный «дефицит» юаней в России
Евгений Коган в эфире НСН объяснил «перекосы» в платежном балансе с Китаем отсутствием доллара.
В России на данный момент нет дефицита юаней, но «перекосы» в обе стороны случаются из-за отсутствия в расчетах между Москвой и Пекином долларов, заявил финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с НСН.
С начала мая резко выросла стоимость операций своп с юанем, пишет «Коммерсант». Участники рынка отмечают высокий спрос на китайскую валюту со стороны импортеров, который не покрывается предложением экспортеров и Минфина. Эксперты считают, что дефицит юаней может усилиться во втором полугодии. Коган отметил, что не видит серьезных проблем у инвесторов.
«Я не думаю, что у нас какая-то проблема и дефицит юаней. Дело в том, что у нас профицит торгового баланса по торговле с Китаем и профицит платежного баланса с Китаем. Это значит, что мы получаем больше юаней, чем тратим. Мы продаем в Китай больше, чем Китай продает нам. У нас, скорее, не дефицит юаней, а вопрос, что с ними делать. Я не вижу никаких проблем у инвесторов с юанями. У нас много инструментов в юанях, есть облигации корпораций. Но считать юань резервной валютой не приходится, так как она не конвертируется свободно», - рассказал он.
Коган также подчеркнул, что в случае сомнений инвесторы могут перейти на дирхамы и гонконгский доллар.
«Я думаю, что это искусственная проблема и раздутая. Не думаю, что такой дисбаланс долго будет продолжаться, количество юаней стабилизуется. Да, ставки по свопам пошли вверх. Китайцы ребята ушлые, они всегда готовы «насыпать» юаней туда, где есть возможность заработать. Почему существуют резервные валюты типа доллара и евро? Потому что они всеядны, любой дисбаланс можно ими закрывать. У нас сегодня этой возможности нет, периодически эти перекосы возникают. Если хотите привязку к доллару, у нас есть дирхамы – валюта ОАЭ, есть из дружественных валют еще гонконгский доллар, который на 95% привязан к американскому доллару», - объяснил собеседник НСН.
Китайский юань продолжит укрепляться, через 15 лет его доля в международных расчетах составит уже 50%, заявил ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский «Радиоточке НСН».
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