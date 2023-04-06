Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России
Всемирный банк (ВБ) пересмотрел свой прогноз по ВВП России, сообщают СМИ со ссылкой на доклад финансовой структуры.
ВВП России в 2023 году сократится на 0,2%, полагает Всемирный банк. Ранее эксперты организации прогнозировали уменьшение показателя на 3,3%.
ВБ считает, что санкции приведут к снижению объемов производства нефти в России. Это сократит профицит счета текущих операций.
Среднесрочные перспективы роста экономики РФ эксперты ВБ назвали сдержанными. Они указали на ограничение доступа страны к ресурсам и технологиям.
При этом ВБ ухудшил прогноз для России на 2024 год. Экономика страны вырастет на 1,2% вместо 1,6%, а в 2025-м показатель составит лишь 0,8%.
Центробанк «душит» российскую экономику отсутствием ограничений на движение капитала за рубеж, заявил «Радиоточке НСН» экономист Валентин Катасонов.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Baza: Александр Емельяненко устроил скандал в аэропорту Екатеринбурга
- Активисты попросили признать террористической организацию НРА
- Минпросвещения: черчение осталось в школах в рамках предмета «Технология»
- В Киеве объяснили невозможность проведения российско-украинских переговоров
- CNN: американцы не хотят видеть Байдена президентом
- Госдума хочет запретить жидкости для вейпов
- СМИ: США, ФРГ и Венгрия против создания дорожной карты по вступлению Украины в НАТО
- В Польше испугались создания единого государства с Украиной
- Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России
- Израильские военные обвинили в обстрелах Израиля палестинское движение ХАМАС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru