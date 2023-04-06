Всемирный банк улучшил прогноз по ВВП России

ВВП России в 2023 году сократится на 0,2%, полагает Всемирный банк. Ранее эксперты организации прогнозировали уменьшение показателя на 3,3%.

ВБ считает, что санкции приведут к снижению объемов производства нефти в России. Это сократит профицит счета текущих операций.

Среднесрочные перспективы роста экономики РФ эксперты ВБ назвали сдержанными. Они указали на ограничение доступа страны к ресурсам и технологиям.

При этом ВБ ухудшил прогноз для России на 2024 год. Экономика страны вырастет на 1,2% вместо 1,6%, а в 2025-м показатель составит лишь 0,8%.

Центробанк «душит» российскую экономику отсутствием ограничений на движение капитала за рубеж, заявил «Радиоточке НСН» экономист Валентин Катасонов.

