«Сложные времена»: В России объяснили расходование средств из ФНБ

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что с января по март 2023 года Фонд национального благосостояния (ФНБ) не пополнялся, а его средства использовались на различные цели. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Климанов заявил, что такая ситуация продолжается с прошлого года.

«Сложилась уникальная ситуация. Дело в том, что цены на нефть и газ были экстремально высокими, однако требовалось не пополнение, а расходование средств фонда. Такие решения были приняты относительно корректировки бюджетного правила, оно оказалось замороженным или откорректированным под текущую ситуацию. Положение текущего года говорит о том, что нефтегазовые доходы, поступающие в бюджет, тратятся на текущие нужды», — сказал Климанов.

По словам собеседника НСН, идеология фонда подразумевает расходы из него в сложные времена.

«Увеличение его объемов предполагалось в благополучные для бюджета годы. Дефицитным был бюджет на 2022 год, бюджет на текущий год был дефицитным изначально, с текущим дефицитом он исполнялся в первом квартале года. Следовательно, средства ФНБ расходовались, а не дополнительно накапливались», — добавил экономист.

Климанов подчеркнул, что Россия уже проходила подобную ситуацию за свою историю.

«За последние 15 лет ситуация менялась не единожды. Раньше в России также были резервный и стабилизационный фонды, сейчас остался только ФНБ. Похожая ситуация в стране была, например, в период кризиса 2009 года, когда за два года объем резервного фонда сократился с 4,8 трлн рублей до менее чем 1 трлн рублей. Тогда в Минфине четко дали понять, что накопленных резервов России хватит примерно на два года достаточно серьезного, кризисного, шокового воздействия. В 2009 году дефицит федерального бюджета был 6% ВВП. Сейчас пока такой ситуации не складывается, но все идет к достаточно кризисному состоянию федерального бюджета, которое должно компенсироваться в том числе за счет накопленных резервов», — отметил собеседник НСН.

Вместе с тем экономист затруднился с ответом на вопрос, насколько хватит ФНБ, если ситуация в стране не поменяется.

Ранее Силуанов заявил, что в конце марта 2023 года федеральный бюджет пополнился на 2,5 трлн рублей. Он уточнил, что в указанный период в бюджет поступили регулярные налоговые платежи и налог на прибыль за предыдущий год.

