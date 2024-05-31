Всемирный банк: Россия с 2021 года является четвертой экономикой мира по ППС
Россия с 2021 года занимает четвертую позицию среди мировых экономик по паритету покупательной способности (ППС), сообщается в пресс-релизе Всемирного банка.
В 2023 году показатель ВВП страны по паритету покупательной способности превысил $6,3 трлн. На первом месте сегодня Китай ($35 трлн), второе место занимают США ($27,4 трлн), в тройке также Индия с $14,6 трлн.
Президент Владимир Путин поручил вывести Россию на четвертое место в мире по объему ВВП к 2030 году, следует из указа главы государства. Отмечается, что достигнуть этого необходимо за счет роста производительности труда при сохранении макроэкономической стабильности, а также при низком уровне безработицы.
Сейчас Россия по темпам роста экономики среди стран G20 стала пятой в рейтинге по итогам 2023 года, сообщает РИА Новости. Российская экономика по итогам 2023 года выросла на 3,6%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru