Всемирный банк: Россия с 2021 года является четвертой экономикой мира по ППС

Президент Владимир Путин поручил вывести Россию на четвертое место в мире по объему ВВП к 2030 году, следует из указа главы государства. Отмечается, что достигнуть этого необходимо за счет роста производительности труда при сохранении макроэкономической стабильности, а также при низком уровне безработицы.

Сейчас Россия по темпам роста экономики среди стран G20 стала пятой в рейтинге по итогам 2023 года, сообщает РИА Новости. Российская экономика по итогам 2023 года выросла на 3,6%, передает «Радиоточка НСН».

