Всемирный банк предсказывает падение цены на нефть до 81 доллара в 2024 году

Всемирный банк прогнозирует снижение мировых цен на нефть в этом году до 81 доллара за баррель и до 78 долларов за баррель в 2025 году. Об этом говорится в докладе международной организации, опубликованном на ее сайте.

Стоимость бочки в 2024 году составит 81 доллар по сравнению с 83,1 доллара в 2023 году. Прогноз на будущий год пересмотрен в меньшую сторону на 1 доллар по сравнению с прежней оценкой.