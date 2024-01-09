Всемирный банк предсказывает падение цены на нефть до 81 доллара в 2024 году
Всемирный банк прогнозирует снижение мировых цен на нефть в этом году до 81 доллара за баррель и до 78 долларов за баррель в 2025 году. Об этом говорится в докладе международной организации, опубликованном на ее сайте.
Стоимость бочки в 2024 году составит 81 доллар по сравнению с 83,1 доллара в 2023 году. Прогноз на будущий год пересмотрен в меньшую сторону на 1 доллар по сравнению с прежней оценкой.
В 2025 году прогнозируемая цена на нефть составит 78 долларов, что на 6,4 доллара ниже предыдущего прогноза.
Всемирный банк ожидает снижения стоимости нефти из-за замедления глобальной деловой активности.
Минэнерго США в декабре 2023 года понизило на 11% по сравнению с предыдущей оценкой прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2024 году — до 82,57 доллара за баррель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru