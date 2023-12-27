Новак: Россия сократит долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу до 5%

Россия в этом году поставит в Европу всего лишь 4-5% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, сообщил вице-премьер Александр Новак телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что раньше этот показатель составлял 40-45%. Основными партнерами для России теперь стали Китай и Индия.