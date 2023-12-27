Новак: Россия сократит долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу до 5%
Россия в этом году поставит в Европу всего лишь 4-5% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, сообщил вице-премьер Александр Новак телеканалу «Россия 24».
Он отметил, что раньше этот показатель составлял 40-45%. Основными партнерами для России теперь стали Китай и Индия.
В ближайшее время также Россия и Иран выйдут на подписание межгосударственного договора, сообщил в эфире телеканала «Россия-1» вице-премьер РФ Александр Новак. В декабре страны подпишут соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом. По словам Новака, президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси в ходе встречи 7 декабря обсудили вопросы торговли и финансово-банковских взаимоотношений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru