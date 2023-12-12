Аналитики в США понизили на 11% прогноз нефтяных цен на 2024 год

Отмечается, что прогноз был понижен более чем на десять долларов. Вместе с тем в Министерстве энергетики США полагают, что по итогам 2023 года цена на нефть Brent составит $82,4 за баррель.

Кроме того, аналитики спрогнозировали суточную добычу сырья в стране в объеме 13,11 млн баррелей. Это на 40 тысяч баррелей меньше, чем прогнозировалось ранее. Вместе с тем в Минэнерго повысили на 30 тысяч баррелей в сутки прогноз для текущего года — 12,93 млн.

Ранее сообщалось, что стоимость российской нефти марки Urals упала ниже установленного G7 потолка цен в $60 на фоне обвала мировых цен на энергоносители.

