Аналитики в США понизили на 11% прогноз нефтяных цен на 2024 год

Минэнерго США понизило на 11% по сравнению с предыдущей оценкой прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2024 году — до $82,57 за баррель. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на отчет аналитиков Управления энергетической информации министерства.

Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с 28 июня

Отмечается, что прогноз был понижен более чем на десять долларов. Вместе с тем в Министерстве энергетики США полагают, что по итогам 2023 года цена на нефть Brent составит $82,4 за баррель.

Кроме того, аналитики спрогнозировали суточную добычу сырья в стране в объеме 13,11 млн баррелей. Это на 40 тысяч баррелей меньше, чем прогнозировалось ранее. Вместе с тем в Минэнерго повысили на 30 тысяч баррелей в сутки прогноз для текущего года — 12,93 млн.

Ранее сообщалось, что стоимость российской нефти марки Urals упала ниже установленного G7 потолка цен в $60 на фоне обвала мировых цен на энергоносители.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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