Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 и 2025 годы

Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП России с 2,9% до 3,2% в текущем году и с 1,4% до 1,6% в 2025 году по сравнению с июньскими докладом Global Economic Prospects. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на обновленный экономический прогноз организации для развивающихся государств Европы и Центральной Азии.

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При этом прогноз на 2026 год остается прежним — 1,1%. По данным Всемирного банка, темпы экономического роста снизятся по сравнению с 2023 годом (3,6%) в связи с увеличением дефицита трудовых ресурсов и производственных мощностей в России, а также из-за более жесткой денежно-кредитной политики.

Вместе с тем рост российской экономики существенно превышает потенциал благодаря росту расходов на инфраструктуру и оборону, повышению реальных доходов населения и оптимистичным настроением потребителей, сообщает в докладе Всемирный банк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица входит в пятерку крупнейших городов мира по экономике и покупательной способности населения.

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ФОТО: РИА Новости
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