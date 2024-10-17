Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 и 2025 годы

При этом прогноз на 2026 год остается прежним — 1,1%. По данным Всемирного банка, темпы экономического роста снизятся по сравнению с 2023 годом (3,6%) в связи с увеличением дефицита трудовых ресурсов и производственных мощностей в России, а также из-за более жесткой денежно-кредитной политики.

Вместе с тем рост российской экономики существенно превышает потенциал благодаря росту расходов на инфраструктуру и оборону, повышению реальных доходов населения и оптимистичным настроением потребителей, сообщает в докладе Всемирный банк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица входит в пятерку крупнейших городов мира по экономике и покупательной способности населения.

