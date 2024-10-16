Собянин: Более 20% ВВП России приходится на Москву
Столица входит в пятерку крупнейших городов мира по экономике и покупательной способности населения, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит на федеральной территории «Сириус».
Он отметил, что больше 20% ВВП страны — это Москва. При этом он подчеркнул, что ВВП связаны инновациями и ИТ-технологиями.
По словам Собянина, 80% ресурсов сегодня создают города, а в ближайшие десятилетия в мегаполисах будет производиться две трети мирового ВВП.
Собянин также рассказал о развитии в Москве общественного транспорта и МЦК, которое увеличило сеть почти в 1,8 раза, а также об увеличении сети МЦД. Помимо этого, Москва является лидером по строительству жилья, а к 2032 году ожидается, что все расходы на программу реновации будут полностью возвращены в бюджет.
Также в столице активно развивается промышленность и образовательный кластер.
Мэр отметил, что программа развития города до 2040 года предусматривает совершенствование цифровых технологий, улучшение здравоохранения, образования и развития транспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru