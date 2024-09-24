Силуанов: Дефицит бюджета в следующей трехлетке не превысит одного процента ВВП
Дефицит федерального бюджета России в следующей трехлетке не превысит 1% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.
Он отметил, что бюджет подразумевает структурную сбалансированность, также в расчет принят нулевой первичный баланс. Проект бюджета будет внесен в Госдуму не позднее 1 октября.
Россия сможет поддерживать нынешний уровень бюджетных трат только в течение примерно пяти лет, сообщил The Economist. Издание пишет, что в РФ активно тратят средства на социальные выплаты и программы поддержки экономики в условиях растущей инфляции.
Несмотря на прогноз дефицита бюджета России, ситуация не является критичной, так как государство всегда может найти пути решения, например, через выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ), заявил ранее экс-глава Центробанка Сергей Дубинин «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru