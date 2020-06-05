Экономист: Россия не сможет воспользоваться «упадком» США в экономике

Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН заявил, что Россия не заинтересована в экономическом плане в упадке США.

Израильское издание The Jerusalem Post утверждает, что Россия наряду с Китаем, Ираном и Турцией пользуется сложившейся ситуацией в США. В СМИ считают, что Америка стремительно сдает свои позиции и «приходит в упадок» из-за протестов и пандемии коронавируса. По мнению экономиста Сергея Хестанова, которое он высказал в беседе с НСН, для РФ нет экономической выгоды в таком случае.

«Мне кажется, это совершенно не связано одно с другим. Во-первых, большая часть американской экономики достаточно слабо пострадала в результате беспорядков – технологические компании совершенно спокойно работают и так далее. Во-вторых, даже, если допустить, что эти беспорядки приведут к какому-то экономическому спаду, то совершенно непонятно, как это поможет российской стороне. У нас очень маленький товарооборот и никакой выгоды от беспорядков там мы, к сожалению, или к счастью, не получаем», - пояснил свою позицию Хестанов.

Эксперты не верят, что рубль укрепился надолго

Автор материала отмечает, что США стали самой могущественной страной в мире после распада СССР и многие государства ждали, когда мир вновь станет многополярным. И пока внутри США бушуют беспорядки, страна не сможет уделять прежнего внимания вопросам за ее пределами. Что влечет за собой попытки других заполнить образовавшиеся ниши. Так Россия уже продвигает свои оборонительные системы, Китай спорит с Индией по горной территории в Кашмире, Турция пытается наладить экономическое взаимодействие с Ираном, Малайзией и Пакистаном, тем самым расширив свою роль в Средиземноморье, перечисляется в статье.

Ранее НСН сообщала, что соцсеть Twitter удалила предвыборной ролик президента США Дональда Трампа, который он посвятил нашумевшей гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:КоронавирусСШАБеспорядкиЭкономика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры