Экономист: Россия не сможет воспользоваться «упадком» США в экономике

Израильское издание The Jerusalem Post утверждает, что Россия наряду с Китаем, Ираном и Турцией пользуется сложившейся ситуацией в США. В СМИ считают, что Америка стремительно сдает свои позиции и «приходит в упадок» из-за протестов и пандемии коронавируса. По мнению экономиста Сергея Хестанова, которое он высказал в беседе с НСН, для РФ нет экономической выгоды в таком случае.

«Мне кажется, это совершенно не связано одно с другим. Во-первых, большая часть американской экономики достаточно слабо пострадала в результате беспорядков – технологические компании совершенно спокойно работают и так далее. Во-вторых, даже, если допустить, что эти беспорядки приведут к какому-то экономическому спаду, то совершенно непонятно, как это поможет российской стороне. У нас очень маленький товарооборот и никакой выгоды от беспорядков там мы, к сожалению, или к счастью, не получаем», - пояснил свою позицию Хестанов.