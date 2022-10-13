Всемирный банк: ЕС грозит замедление экономического роста

Решение ЕС об отказе от использования энергоносителей из России создает для Европы крупный вызов в плане замедления темпов экономического роста. Об этом заявил в Вашингтоне президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас, сообщает ТАСС.

«Европа зависела от России не только в плане природного газа, но и нефти и угля. Это создает крупный вызов для Европы и в смысле того, как она замещает эти энергоресурсы», — отметил он.