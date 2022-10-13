Всемирный банк: ЕС грозит замедление экономического роста
Решение ЕС об отказе от использования энергоносителей из России создает для Европы крупный вызов в плане замедления темпов экономического роста. Об этом заявил в Вашингтоне президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас, сообщает ТАСС.
«Европа зависела от России не только в плане природного газа, но и нефти и угля. Это создает крупный вызов для Европы и в смысле того, как она замещает эти энергоресурсы», — отметил он.
По словам Мэлпаса, в Евросоюзе активно обсуждают расширение закупок сжиженного природного газа и изучают перспективы наращивания объемов добычи углеводородов на континенте.
Президент Всемирного банка также отметил, что мировому сообществу не стоит отказываться от перехода к чистой энергетике, несмотря на происходящие события.
Ранее Главы Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить торговые ограничения, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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