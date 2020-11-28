Кудрин заявил о гибели трети компаний и росте безработицы в РФ из-за COVID-19

Также бывший министр финансов отметил, что его прогноз о росте безработицы в России на фоне эпидемии коронавирусом не вырос до 8-10% благодаря мерам господдержки. При этом Кудрин изменение ситуации в худшую сторону из-за второй волны COVID-19.

«Нет, мои прогнозы в полной мере не сбылись благодаря действиям государства. Я ожидал, что безработица будет в среднем около 8%, в крайнем варианте - до 10%. Сейчас безработица чуть ниже 7%, то есть 6,9-6,8%, она чуть-чуть даже, символически, в последние два месяца сократилась. К сожалению, вторая волна пандемии может снова обострить эту проблему. Пока она остается на умеренном уровне, но конечно, существенно больше, чем была - около 4% до пандемии», - ссылается на председателя Счетной палаты РФ «Интерфакс».

Напомним, экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что из-за вакцины от коронавируса с долларом ничего не произойдет, а вот рублю в 2021 году грозит дальнейшее падение.

«Рынки неадекватно реагируют на новости о вакцинах. Они реагируют так, будто уже все случилось. Но, во-первых, эти вакцины еще не зарегистрированы, речь идет о результатах испытаний. Во-вторых, сроки массового производства вакцины и тем более массовой же вакцинации измеряются месяцами и даже годами, это оценки вирусологов. Потому ждать, что с курсом доллара что-то случится из-за вакцины я бы вообще не стал. Это какие-то истерические реакции», - рассказал эксперт.

