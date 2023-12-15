Всемирный банк: Долги других стран перед РФ за 2022 год выросли на 9%
Совокупная задолженность резидентов иностранных государств перед Россией в 2022 году выросла на 2,3 млрд долларов или на 8,7% и на конец прошедшего года достигла 28,9 млрд долларов. Такие данные обнародовал Всемирный банк в ежегодной публикации по долговой статистике развивающихся стран.
Отмечается, что на конец 2022 года в общей сложности 37 стран имели непогашенную задолженность перед российскими кредиторами. Такие показатели означают задолженность любых резидентов указанных государств перед резидентами РФ, которая подлежит погашению в любой валюте, услугах или товарах. При этом данными по внешним долгам Венесуэлы и Кубы Всемирный банк не располагает.
Так, самыми крупными должниками перед Россией на конец прошлого года были Белоруссия (8,24 млрд долларов), Бангладеш с долгом в 5,86 млрд долларов, Индия с 3,75 млрд долларов, Египет (1,82 млрд долларов) и Вьетнам — 1,39 млрд долларов.
Ранее Центробанк РФ сообщил, что объем внешнего долга России за третий квартал 2023 года сократился до 32 млрд долларов. Отмечалось, что это минимальное значение с конца 2015 года. В частности, по итогам второго квартала внешний долг был равен 36,9 млрд долларов, таким образом он снизился на 13%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru